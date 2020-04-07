البرازيل: الصين تعتزم مساعدتنا بإمدادات طبية لمواجهة «كورونا»

قال وزير الصحة البرازيلي لويس هنريك مانديتا إنه تحدث إلى سفير الصين لدى البرازيل اليوم الثلاثاء، وإن السفارة ستساعد في ضمان توفير إمدادات طبية من الصين لمكافحة فيروس كورونا.وقال مانديتا للصحفيين إن البرازيل تواجه "مشكلة خطيرة" تتعلق بتوافر أجهزة التنفس الصناعي بعد أن ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 13717 في أنحاء البلاد وعدد الوفيات إلى 667، وكانت المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الوفيات 100 حالة خلال 24 ساعة.كان مانديتا ذكر قبل أيام أن الصين ألغت بعض طلبات المعدات البرازيلية عندما أرسلت الحكومة الأمريكية أكثر من 20 طائرة شحن إلى البلاد لشراء نفس المنتجات.