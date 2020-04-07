شادر أمام فرع البنك الأهلي بمنيا القمح للحد من انتشار «كورونا» (صور)

جهّز مجلس مدينة منيا القمح التابع لمحافظة الشرقية بالتعاون مع فرع البنك الأهلي في المدينة، شادرا ووضع داخله الكراسي منعا لتكدس المواطنين أمام الصراف الآلي تزامنا مع صرف الرواتب والمعاشات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت تغيير نظام صرف المعاشات لهذا الشهر ليتم تقسيمه على فئات خلال الـ١٠ أيام الأولى من الشهر، منعا للتكدس والزحام أمام ماكينات الصرف، وفي فروع هيئة التأمينات ومكاتب البريد، حرصا على سلامة المواطنين، في إطار سلسلة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.