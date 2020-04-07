الإبراشي: الرئيس بعث رسائل طمأنة بشكل واضح وواقعي للمصريين

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، طرح مجموعة أفكار عملية غاية الأهمية ومنها المتعلقة بحالات الزحام التى مازالت مستمرة فى عدة مواقع.وأضاف «الإبراشى» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية: «الرئيس تحدث عن كبار السن والمرأة من حيث منحهما إجازة من العمل فى ظل الوقت الراهن وحتى نقلل من الزحام، وفى تقديرى ربما تتخذ الحكومة خطوات غدًا بشأن إعطاء كبار السن والمرأة والمصابون بأمراض إجازة».ولفت الإبراشي إلى أن الرئيس أرسل رسائل طمأنة بشكل واضح وعملى وواقعى لكافة المصريين، فيما يتعلق بمواجهة الدولة فيروس كورونا المستجد، وما سيتم اتباعه فى المستقبل، لافتًا إلى أنه ناشد القطاع الخاص بضرورة الحفاظ على العمالة لديه وألا يكون هناك مساس برواتبها.وعلق على ما يتردد بشأن صيام شهر رمضان والجدل الدائر بشأنه، قائلًا: «المؤسسات الدينية رفعت شعار الكلمة للأطباء وليس العلماء فيما يخص صيام شهر رمضان الكريم الذى أصبح على الأبواب».