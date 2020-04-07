محمد أنور يكشف سر ساعة اليد وسبب عدم تناول الطعام بموقع التصوير

أكد الفنان محمد أنور أن زوجته كانت سبب عدم تناوله الطعام مع فريق عمل مسلسل «قوت القلوب» الذي شارك فيه مؤخرًا.وأضاف «أنور» خلال حلقة برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع عبر فضائية «الحياة» أن زوجته لا تتركه يغادر المنزل دون تناول الطعام.وأكد خلال الحلقة أنه ليس من هواة ارتداء الساعات، لكن زوجته أصرت عليه قبل ظهوره في الحلقة أن يرتدي ساعة يد، لذا يحاول أن يظهر يده للكاميرا طوال الوقت حتى تراها زوجته.وكشف الفنان إسلام جمال خلال الحلقة أن الفنانة ماجدة زكي، تحرص على جلب طعام لكامل فريق العمل خاصة الفطير المشلتت الأمر الذي يشعره بأجواء العائلة.مسلسل «قوت القلوب» بطولة الفنانة ماجدة زكي ومحمد أنور، خالد زكي، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، محمد أنور، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبوعميرة.