أسقف الوادي الجديد يهنئ الأقباط بعيد البشارة

وجه الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، رسالة تهنئة إلى الأقباط بمناسبة عيد البشارة التي تحتفل به الكنيسة اليوم.وقال الأنبا أرسانيوس في رسالته التي نشرتها الإيبارشية: «أحبائي أود تقديم التهنئة لكم بمناسبة عيد البشارة بميلاد السيد الميلاد، كل عام وأنتم بخير».وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.