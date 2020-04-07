حبس المتهم بالاعتداء على سيدة وسرقة سيارتها بالرحاب 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بسرقة سيارة والاعتداء على صاحبتها بمدينة الرحاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تداول منشور من حساب إحدى السيدات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تعرضها للضرب من قبل مجهول وسرقة مفاتيح سيارتها أمام مسكنها بمدينة الرحاب بالقاهرة، واكتشافها سرقة سيارتها في اليوم التالى للواقعة.وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال استقلاله السيارة المستولى عليها بمنطقة مدينة نصر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة