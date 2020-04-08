حملة شبابية لمساعدة الأهالى فى الغربية

دشن مجموعة من شباب مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، حملة لمساعدة الأهالي والمواطنين، خاصة العالقين منهم خلال فترة الحظر، ليتواجد الشباب بسياراتهم الخاصة أمام مستشفي زفتي العام، معلنين حالة من الطوارئ والجاهزية لتوصيل أي شخص يحتاج الذهاب من وإلي المستشفي، في عمل تطوعي مجتمعي يدعو للفخر.وأطلق الشباب علي حملتهم شعار "لو تقدر تساعد ساعد"، ويقول حسين مصطفي صابر، أحد الشباب المشارك، إن الفكرة بدأت بمجموعة من الشباب من مالكي السيارات الخاصة الذين أعلنوا عن رغبتهم في مساعدة المواطنين أمام مستشفى زفتي العام من خلال توصيل المرضى والحالات الطارئة وكل الحالات المغادرة للمستشفى طوال فترات الحظر وليس لديها وسيلة مواصلات.وتم بلورة الفكرة والتنسيق بين الشباب، وبين مركز وقسم شرطة زفتي، حتي يكون انتقال الشباب المشارك بسياراتهم الخاصة، دون معوقات حيث يقوم متطوعي الحملة بتوصيل المواطنين داخل نطاق مركز ومدينة زفتي، من أمام المستشفى ولأي جهة، من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.وأضاف عمرو شوشرة أحد الشباب المشارك، أنه يوجد عدد كبير من السيارات يصل أحيانًا إلي 10 سيارات تقوم بتوصيل عدد كبير من الحالات يوميًا، بالتنسيق بين أطباء المستشفى والجهات الأمنية من جهة وبين الشباب المشارك من جهة اخري، وكذلك تساعد الحملة في احضار الطعام والدواء خلال هذة الفترة للحالات التي تستدعي ذلك.وكان الشباب المشارك في الحملة، قد قاموا بعدة فعاليات من أبرزها حملة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية، وكذلك المساجد والكنائس والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، تزعمها الشبان بولا ماهر، ومحمد عجاج، وكذلك توزيع منشورات للتوعية، وأيضًا مساعدة المرضى الغير قادرين وتوصيل الطلبات للمنازل بالمجان.