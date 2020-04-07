وزير المالية يكشف رسالة السيسي في اجتماع الحكومة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع المغلق الذي انعقد أمس، قائلا: «قال بالنص الشعب المصري وقف مع الدولة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وجه الدور الذي تقف فيه الدولة معه».وأضاف «معيط» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعب تحمل نتائج الإصلاح الاقتصادي ودعم دور الدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أن مصر ستتجاوز هذه الأزمة وستخرج أقوى مما كانت عليه.وأردف: «اطمئنوا مصر بخير واقتصادها بخير وسنخرج من هذه الأزمة بشكل أقوى، سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة، مصر تسير في الطريق الصحيح، كنا نسير في طريق ظهرت إيجابيته على المؤشرات الاقتصادية وتوافر السلع فى الأسواق، وصبرنا على الأزمة والبلاء سمكننا من تجاوزها»، لافتًا إلى أن كافة التوجيهات التى أصدرها الرئيس السيسى فيما يخص العاملين فى المنظومة.