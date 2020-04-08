نائب سوري: مخطط تركي لعمل وبائي بإدلب

قال عضو مجلس الشعب السوري عبدالله الوردي، إن الاستخبارات التركية الاخوانية تخطط لعمل وبائي فيروسي في إدلب بعد الفشل العسكري الذي منيت به مع مرتزقتها من الإرهابيين.وأكد «الوردي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، ردًا على تورط تركيا في نشر فيروس «كورونا» بسوريا أن حكومة أردوغان جزء من الوباء الأمريكي الصهيوني العالمي وشريك في مخططات إذلال العالم والهيمنة واستهداف الأمن والاستقرار الدولي أن بفيروساتهم البشرية او الجرثومية.وأضاف: «إدلب جزء هام من الجغرافيا السورية والجيش العربي السوري مسئول ومصمم على تحرير كل شبر من الجغرافيا السورية في كل الظروف، وتوقيت عملية التحرير يعود تقديرها للقيادة العسكرية».يذكر أن سوريا سجلت حالات مصابة بفيروس «كورونا»، وسط تأكيدات بوجود إصابات شمالي البلاد بسبب المرتزقة والإرهابيين الذين تدعمهم تركيا شمالي البلاد، حيث سجلت تركيا حوالي 30 ألف إصابة بالوباء.