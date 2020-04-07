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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حظر تكليف المعلمين بتقيم مشروعات طلاب مدارسهم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:02 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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قررت وزارة التربية والتعليم حظر قيام المعلمين بتقييم المشروعات البحثية في مدارسهم ضمانًا للحيادية والشفافية.

وقالت وزارة التعليم في منشور وزع علي المديريات التعليم بالمحافظات إنه سيتم تكليف كل معلم بتقييم المشروعات البحثية الخاصة بالمدارس التي تنتمي لنفس المراحل المقيد عليها من خلال الإدارة التعليمية التي يتبعها كل معلم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن مهام المعلمون ستنحصر في تقديم الدعم الكامل لجميع الطلاب عن طريق طرق التواصل المختلفة، لتنفيذ الأبحاث المطلوبة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أن التقييم سيتم في الصفوف السابق ذكرها بمشروع بحثي واحد متعدد التخصصات يقدم في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 20192020، شريطة مراعاة الفئة العمرية، وذلك بهدف قيام الطالب بالاطلاع على محتوى المادة الدراسية من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى 15 مارس 2020، وإكساب الطالب عدد من مهارات البحث بما يتناسب مع مرحلته الدراسية وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي، ودعم مهارات التفكير التأملي وتوجيه الطالب للتعلم الذاتي.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 اعدادي تكون الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المشروع بديلا عن امتحان الفصل الدراسي الثاني وتضاف درجاته إلى الفصل الدراسي الأول، ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعلان النتيجة.

وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية (3 إعدادي) يكون اجتياز الطالب للمشروع المخصص ضمانا لحصول الطالب على الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الثاني 100% لكل مادة من المواد التي تضاف للمجموع، وتضاف تلك الدرجات إلى درجات الفصل الدراسي الأول.

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