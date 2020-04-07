خبير اقتصادي يطالب المصانع بتوفير سبل الإعاشة والإقامة للعمال

طالب الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رجال الأعمال وأصحاب المصانع، بتوفير سبل الإقامة والإعاشة من مأكل ومشرب للعمال، وتوفير عنابر للنوم أو لوكاندات قريبة من المصانع لضمان دوران عجلة الإنتاج وفى نفس الوقت حماية العمال من خطر الإصابة بفيروس كورونا، معتبرا أن إقامتهم في المصانع يضمن استمرار الإنتاج وبالتالي عدم توقف مصر لأنها شبه متوقفة الآن، وفى نفس الوقت عدم إصابة العمال نتيجة دخولهم وخروجهم من وإلى المصانع كل يوم، مع ضرورة توفير الرعاية والمتابعة الصحية على مدار اليوم داخل المصانع.وأضاف، في حواره مع الإعلامي سمير عمر من برنامج "أهل مصر" على قناة سكاي نيوز عربية، أن الاقتصاد المصري تأثر بشدة من تداعيات الأزمة، خاصة أن الاقتصاد يعتمد على 4 محاور، هي التصدير الذي توقف لتوقف الإنتاج من ناحية والطيران من ناحية أخرى، والإنتاج نفسه توقف نتيجة توقف استيراد مستلزمات الإنتاج خاصة أن 80% من المستلزمات يأتي من الصين، وكذلك تأثر قطاع السياحة نتيجة توقف حركة الطيران وبسبب حالة الرعب التي تسيطر على العالم، كما تأثرت قناة السويس التي تعتمد في دخلها على حركة التجارة العالمية والتي انخفضت بدورها جراء الأزمة، كما لا يوجد إقبال دولي على شراء أذون الخزانة التي تطرحها مصر بشكل دوري كمصدر هام لتوفير العملة الصعبة.وقال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، إن الاقتصاد فى حالة ركود بسبب الأزمة، لكن المصانع مضطرة لتقليل ساعات العمل وإتباع الإجراءات الصحية لأن العامل هو الأهم باعتباره الذي يصنع الاقتصاد والاستثمار، مشيرا إلى أن مصنعه يعمل بطاقة 40% فقط في إطار حرصه على الاستمرار في العمل لمساندة الدولة في إجراءاتها الحمائية.