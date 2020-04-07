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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤسس تويتر يتبرع بمليار يورو لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:53 م
تويتر
تويتر
منة سالم - محمد عمر
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أعلن مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاك دورسي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تبرعه بمليار يورو لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن العديد من رجال الأعمال والشركات أعلنوا عن تبرعات لمواجهة تفشي كورونا سواء تبرعات للوصول إلى علاج للوباء أو تقديم مساعدات اقتصادية للعمال والفقراء.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في وقت سابق اليوم عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يتخطى مليون و400 ألف، فيما تجاوزت الوفيات 80 ألفًا.

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