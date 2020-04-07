مؤسس تويتر يتبرع بمليار يورو لمواجهة فيروس كورونا

أعلن مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاك دورسي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تبرعه بمليار يورو لمكافحة تفشي فيروس كورونا.يذكر أن العديد من رجال الأعمال والشركات أعلنوا عن تبرعات لمواجهة تفشي كورونا سواء تبرعات للوصول إلى علاج للوباء أو تقديم مساعدات اقتصادية للعمال والفقراء.وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في وقت سابق اليوم عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يتخطى مليون و400 ألف، فيما تجاوزت الوفيات 80 ألفًا.