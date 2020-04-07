«المركزي»: الاحتياطي النقدي قادر على تغطية واردات 8 أشهر

استخدم البنك المركزي المصري خلال شهر مارس، حوالي 5.4 دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، وذلك التزاما بدور البنك في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا.وذكر البنك في بيان له اليوم، أنه جرى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، وهكذا تأكد أن التزايد القياسي الذي حقق الاحتياطي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية.وأضاف البيان، أن هذا الاحتياطي النقدي، وفر القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.وتابع البيان: "على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 أشهر فقط، وترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا".وأكد البنك المركزي، أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، وسوف يستمر في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.