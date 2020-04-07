أستاذ مناعة: مصر من أكبر الدول التي تصنع الملابس الوقائية

قال الدكتور عادل أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة "أهل مصر للتنمية"، أستاذ أمراض الدم والمناعة، إن مصر من أكبر الدول التي تصنع الملابس الوقائية في العالم، لكنها تعاني من مشكلة كبرى تتعلق بطريقة التوزيع والوعي اللازم لتحديد الفرق التي يجب أن تستخدم هذه الملابس.وأضاف في حواره مع الإعلامي سمير عمر، ضمن حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، أن بعض الأماكن بها مبالغة شديدة في استخدام ملابس الوقاية من قفازات وماسكات وقفازات وغيرها، مقابل تهاون شديد في أماكن أخرى، مشددا على أهمية ملابس الوقاية في كل الأوقات، لكنها تزداد أهمية في ظل أزمة كورونا.