بيلاروسيا تدعو «الصحة العالمية» لتقييم وضع بلادها

دعا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو خبراء منظمة الصحة العالمية لتقييم الوضع الصحي في بلاده، بعد تعرضه انتقادات بشأن عدم جديته في التعامل مع وباء كورونا المستجد.وقال لوكاشينكو اليوم الثلاثاء في مينسك، بحسب تقرير لوكالة أنباء "بيلتا" الحكومية، "لكن لا توجد كارثة على الإطلاق هنا". وأضاف أن عدد الإصابات في ازدياد "لكن هذا ليس مثل الانهيار الجليدي، نشكر الرب (على هذا)".ودعا لوكاشينكو خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن يبينوا لمواطني بيلاروس أنهم في أمان وأن الحكومة لا تخفي أي شيء.وسجلت بيلاروس رسميا حتى اليوم الثلاثاء 860 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة، وشهدت هذه الأعداد ارتفاعا سريعا في الأيام القليلة الماضية.وواجه لوكاشينكو انتقادات حادة محليا وخارجيا إثر عدم تطبيقه إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس.ولاتزال مباريات كرة القدم تقام في البلاد بحضور جماهيري كبير وقد ندد لوكاشينكو من قبل بالقلق من فيروس كورونا باعتباره "ذهانا".