أسامة هيكل: مجلس الوزراء يناقش قرار حظر الحركة

قال وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، إن لجنة إدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا ستتخذ إجراءات حاسمة بعد مناقشة بعض الجوانب الهامة مع الوزارات المعنية بمواجهة كورونا.وكشف «هيكل» في تصريحات له أن مجلس الوزراء سيناقش قرار حظر الحركة مع مجلس المحافظين لاتخاذ القرار، مضيفا «يجب علينا أن نستفيد من تجارب الدول السابقة و80% من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تحتاج لمستشفيات أو عناية مركزة لكن تحتاج لرعاية طبية».