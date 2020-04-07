رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر: داعش يسعى إلى خداع العقول من جديد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:40 م
داعش
داعش
أميرة العناني
طباعة
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما نشره تنظيم داعش الإرهابي على إحدى منصاته الإعلامية الناطقة باللغة التركية والتي عبّر من خلالها عن سعادته بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد في دول الغرب، واصفًا إياها "ببلاد الكفر" التي شاركت فيما أسماه التنظيم "التحالف الصليبي"الذي اعتدى -حسب زعمهم- على دولتهم المزعومة وهو الذي يقف اليوم عاجزًا أمام فيروس لا يُرى بالعين المجردة.

ويرى مرصد الأزهر، أن عودة التنظيم لاستخدام مصطلحات مثل بلاد الكفر وغيرها هي جزء من دعاية تنظيم داعش الإرهابي الضالة التي يسعى من خلالها إلى خداع العقول من خلال ترسيخ فكرة أن انتشار الفيروس هو نتيجة لظلمٍ وقع عليهم متناسيًا ما قام به التنظيم الإرهابي من قتل وتشريد، وهو قياس فاسد يعقده التنظيم الإرهابي الذي لم يكتف فقط بأفعاله المشينة بل قام بتصويرها ونشرها عبر منصاته الإعلامية كجزء من استراتيجيته التوحشية.

ويتساءل المرصد: هل دول الغرب فقط هي التي لا تَرى فيروس كورونا بالعين المجردة أم يشترك في ذلك العالم أجمع؟ وإن كان الفيروس أصاب دول الغرب لأنهم شاركوا في التحالف الذي أطاح به عسكريا فما السبب إذن في ظهور الفيروس في البلدان العربية والإسلامية والعالم أجمع؟ وأخيرا، فإن الفيروس إن كان لا يرى بالعين المجردة، فإن ما خلّفه تنظيم داعش الإرهابي من قتل ودمار وإزهاق أرواح، تراه كل عين ويأسف عليه كل ضمير حي.

موضوعات متعلقة

السيسى يطالب القطاع الخاص بتخفيض عدد العاملين فى مواقع العمل دون المساس برواتبهم

«الصحة العالمية» تنهى الجدل حول انحسار «كورونا» في الصيف

الحصول على كود الطالب بالرقم القومي لتسجيل الدخول على منصات إدمودو وبيرسون

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

الصور

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

هل تزيد الحكومة عدد ساعات الحظر؟.. وزير الإعلام يجيب (فيديو)

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول مصابى كورونا فى مصر

الصحة: 9 وفيات و128 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

جمعية ألمانية: فيروس كورونا يمكن أن يهاجم المخ

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

منوعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

تأجيل سباق السيارات فورمولا 1 في كندا بسبب كورونا

«واتساب» تحد من إمكانات تشارك الرسائل لمكافحة الأخبار الكاذبة

سها الشرقاوي تكتب: التبرع.. إلزامي مش اختياري!

مقالات الرأي
ماجد حبته
طائرات العناية المركزة
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «1»
منى رجب
مغزى التكافل فى وقت المحنة
ثروت الخرباوي
قصة الإخوان مع الجمعيات الخيرية
المزيد

الثقافة

على نهج التهامي.. ثروت ويونس والفشني يحيون ليلة النصف من شعبان

مؤسسة بن راشد تتيح 300 ألف كتاب لاستثمار الوقت في المعرفة

«نهضة مصر» تقدم خصومات تصل لـ15% على إصداراتها

بعد قليل.. عرض «شيزلونج» عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب