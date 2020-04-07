الزراعة تطلق تطبيق إلكتروني لمزارعي الزيتون والرمان

أطلقت وزارة الزراعة ممثلة في المعمل المركزي للمناخ الزراعي، تطبيق إلكتروني للإدارة المتكاملة للزيتون والرمان عبر الهاتف المحمول.وقال الدكتور أحمد عوني، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي بوزارة الزراعة والباحث الرئيسي للتطبيق الإلكتروني "الإدارة المتكاملة للزيتون" على الهاتف المحمول، إن التطبيق يهدف إلى إرشاد المزارع والمشرف الزراعى والمستثمر الزراعى والجمعيات الأهلية التى تعمل في مجال الزراعة بجميع المعلومات الفنية المرتبطة بزراعة وإنتاج محصول الزيتون.وأضاف عوني، في تصريحات له اليوم، أن تطبيق المكافحة المتكاملة للزيتون يمكن أيضا استخدامه كأحد الوسائل التعلمية لطلبة كليات الزراعة، مشيرا إلى أن التطبيق حقق إقبالا كبيرا منذ اطلاقه قبل 4 أيام ليس على مستوى المزارع المحلي فقط، بل استفاد منه أيضا المزارعين والمستثمرين الزراعيين فى دول الإمارات والجزائر والمغرب والسعودية وإسرائيل ألمانيا وأمريكا.وأوضح أن التطبيق، يمكن الحصول عليه والاستفادة منه عبر Google Play نظام التشغيل Android، موضحا أنه سيساعد المزارع على متابعة عمليات التسميد المثلى خلال العام، وتحديد كميات مياه الري اللازمة لإنتاج محصول اقتصادى من الزيتون وعائد مرتفع.وأكد الباحث الرئيسي للتطبيق، أن البرنامج يعد إدارة مزرعية متكاملة تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد وتعظيم الإنتاج الزراعي.ومن جهة أخرى، قال مدير معمل المناخ إن المعمل سيطلق تطبيق جديد عن الإدارة المتكاملة لمحصول الرمان خلال الفترة المقبلة.