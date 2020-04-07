حكومة العراق تعلن تمديد حظر التجوال إلى 18 أبريل

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حظر التجوال إلى 18 أبريل.وأضافت اللجنة في بيانها أنها "قررت أيضا تقديم الدعم المالي للعوائل المتضررة من حظر التجوال، وتسهيل عودة العراقيين العالقين وتوفير أماكن للحجر الصحي".