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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السعودية: إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل لبعض العاملين 3 سنوات

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:33 م
السعودية
السعودية
وكالات
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وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة "افتراضيا" مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إعفاء المنشآت الصغيرة،التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي لبعض العاملين وفق اشتراطات محددة.

وبحسب حيثيات القرار- الذي نشرته وكالة الانباء السعودية"واس" مساء اليوم الثلاثاء" فإن الإعفاء يكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها،ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية"، ويرتفع "العدد إلى إعفاء أربعة من الوافدين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها سعودي الجنسية ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية".

ونصّ القرار على أن يُطبق ذلك لمدة 3 سنوات،على أن يكون الحد الأقصى في جميع الأحوال الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين(اجانب) فقط.

وياتي القرار اليوم بإعفاء بعض العاملين من المقابل المادي بعد أيام من إصدار المملكة قرارا يقضي بإعفاء الوافدين المنتهية إقاماتهم من 20 مارس وحتى 30 يونيو 2020 من المقابل المالي وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

واتخذت السعودية في العشرين من مارس أيضا تدابير عاجلة بـ 120 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا.

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