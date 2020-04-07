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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية طما تطلق مدارس الأحد لخدمة المرحلة الابتدائية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:32 م
تواضروس
تواضروس
تريزة شنودة
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أطلقت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مدارس الأحد "الأنشطة الكنسية"، للمرحلة الإبتدائية "أونلاين" عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للايبارشية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقام خدام الإيبارشية بتقديم قصص من الكتاب المقدس لأطفال المرحلة الابتدائية عبر صفحة الإيبارشية، ويأتي ذلك في إطار حرص الإيبارشية على التواصل مع أبنائها من الأطفال، تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات.

وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.

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