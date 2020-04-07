جمال العدل عن يسرا: «في الشكل خوجاية لكن بنت بلد وجدعة»

قال المنتج السينمائي جمال العدل، إن الفنانة يسرا ولدت نجمة وداخلها سيدة جدعة للغاية مع كل الناس، وتقف في ظهر أصحابها ومعارفها، مضيفا: "هي بنت بلد رغم أنها تبدو خواجية في الشكل".وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه تعاون مع الفنانة يسرا في العديد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا، وأصبح بينهما ثقة كبيرة مادية وأدبية، لافتا إلى أنه يتفق معها على أجرها في المسلسلات بعد الانتهاء من التصوير وليس قبل.وتابع العدل أنه في مسلسل قضية رأي عام حقق نجاحا كبيرا جدا، مع العلم أنها كانت ترفض هذا العمل، موضحا أن الفنانة يسرا ستقدم دورا مختلفا في مسلسل دهب عيرة.