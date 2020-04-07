ضبط شخص أثناء حظر التجوال بحوزته طبنجة صوت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (طالب بإحدى الكليات - مقيم بدائرة قسم الخليفة بمحافظة القاهرة) حال تواجده بمنطقة وسط المدينة بدائرة قسم عابدين أثناء فترة الحظر، وبحوزته (طبنجة صوت 9 مم - عدد"2" طلقة صوت - جراب طبنجة).وبمواجهته أقر بحيازته للطبنجة المشار إليها بغرض التباهى والتصوير بها بمنطقة وسط المدينة مستغلًا خلوها من المواطنين.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.