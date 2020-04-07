ضبط شخص أثناء حظر التجوال بحوزته طبنجة صوت
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:30 م
مريم جبلطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (طالب بإحدى الكليات - مقيم بدائرة قسم الخليفة بمحافظة القاهرة) حال تواجده بمنطقة وسط المدينة بدائرة قسم عابدين أثناء فترة الحظر، وبحوزته (طبنجة صوت 9 مم - عدد"2" طلقة صوت - جراب طبنجة).
وبمواجهته أقر بحيازته للطبنجة المشار إليها بغرض التباهى والتصوير بها بمنطقة وسط المدينة مستغلًا خلوها من المواطنين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
وبمواجهته أقر بحيازته للطبنجة المشار إليها بغرض التباهى والتصوير بها بمنطقة وسط المدينة مستغلًا خلوها من المواطنين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.