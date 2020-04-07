مطالب أمريكية بإقالة مدير الصحة العالمية بسبب «كورونا»

طالب نواب أمريكيون، اليوم الثلاثاء، باستقالة تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية متهمين إياه بعدم التعامل بحرص مع البيانات التي قدمتها الصين بشأن فيروس كورونا المستجد.ودعت مارثا ماكسالي عضو مجلس الشيوخ غيبريسوس إلى الاستقالة بسبب تستر الصين على وباء كورونا مؤكدة أن المدير العام للمنظمة خدع العالم وحاول أن يطمئنه، ومدح تجاوب بكين مع انتشار كورونا.وأضافت " تستر غيبريسوس وعدم الكشف عن المعلومات بشكل شفاف، تسبب في وفيات كثيرة وكان من الممكن تفاديها في الولايات المتحدة وغيرها"، مطالبة بتنحيته عن منصبه لأنه قلل من شأن كورونا رغم وجود أدلة على أن بكين كانت تحاول إخفاء شدة الفيروس وذلك وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.يذكر أن الرئيس دونالد ترامب اتهم في وقت سابق اليوم منظمة الصحة العالمية بتضليل الولايات المتحدة بشأن الصين فيروس كورونا، مؤكدا أن واشنطن ستعيد النظر في التعامل مع المنظمة، فيما سلجت الولايات المتحدة أكثر من 350 ألف إصابة بالمرض ووفاة أكثر من 11 ألف آخرين.