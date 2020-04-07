الباز عن رفض البعض دفن متوفين بكورونا فى مقابرهم: «بلاش تنمر»
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:34 م
أحمد عبد العزيزطباعة
عبر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن أسفه من رفض بعض المواطنين دفن أحد موتى كورونا بالمقابر، قائلا: "بلاش الناس تتنمر على ضحايا كورونا، نحن سننجو من أزمة كورونا بإنسانيتنا".
وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "اللى بيموت بكورونا يتم تغسيله وتكفينه بشكل علمي عشان ميكونش مصدر للعدوى، فبلاش يصل التنمر بأن الناس ترفض دفن مواطن مات بكورونا.. إحنا كده أبعد ما يكون عن الإنسانية والرحمة".
وتابع: "أتمنى الناس تستمع للرسالة، وإنقاذنا وخلاصنا من أزمة كورونا هيكون بإنسانيتنا".
وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "اللى بيموت بكورونا يتم تغسيله وتكفينه بشكل علمي عشان ميكونش مصدر للعدوى، فبلاش يصل التنمر بأن الناس ترفض دفن مواطن مات بكورونا.. إحنا كده أبعد ما يكون عن الإنسانية والرحمة".
وتابع: "أتمنى الناس تستمع للرسالة، وإنقاذنا وخلاصنا من أزمة كورونا هيكون بإنسانيتنا".