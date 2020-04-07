الباز عن رفض البعض دفن متوفين بكورونا فى مقابرهم: «بلاش تنمر»

عبر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن أسفه من رفض بعض المواطنين دفن أحد موتى كورونا بالمقابر، قائلا: "بلاش الناس تتنمر على ضحايا كورونا، نحن سننجو من أزمة كورونا بإنسانيتنا".وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "اللى بيموت بكورونا يتم تغسيله وتكفينه بشكل علمي عشان ميكونش مصدر للعدوى، فبلاش يصل التنمر بأن الناس ترفض دفن مواطن مات بكورونا.. إحنا كده أبعد ما يكون عن الإنسانية والرحمة".وتابع: "أتمنى الناس تستمع للرسالة، وإنقاذنا وخلاصنا من أزمة كورونا هيكون بإنسانيتنا".