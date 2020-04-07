تامر أمين لمن يتحجج بكورونا: «عايز تفطر فى رمضان ليه يا ولا؟»

استنكر الإعلامي تامر أمين، توجيه البعض أسئلة لدار الإفتاء، إن كان يمكن الإفطار في رمضان بسبب جائحة فيروس كورونا، وتحسبًا لكي لا يصابون بالمرض جراء الانقطاع عن المياه.وقال أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "عايز تفطر في رمضان ليه يا ولا؟ الواحد مرعوب وبيدعي على سجادة الصلاة، وأنت عاوز متصومش؟ اطمن، مجمع البحوث أكد أن فترة الصوم لا علاقة لها بكورونا، ولا يعرضك لمخاطر".وأردف: "اللي بيتلكك مفيش تلكيك، ليس هناك دليل علمي على وجود علاقة بين الصوم وفيروس كورونا، اتقوا ربنا".