إيبارشية بني سويف تطلق اجتماع درس الكتاب المقدس للأطفال أونلاين

أطلقت إيبارشية بني سويف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، اجتماع درس الكتاب المقدس لخدمة الطفولة عبر تقنية البث المباشر بالصفحة الرسمية للإيبارشية.وألقى القس مكاريو عدلي كاهن الكنيسة المرقسية، اليوم، عظة روحية في تأملات من الكتاب المقدس للأطفال، وذلك في إطار دعم التواصل مع الخدمات الكنسية بالإيبارشية عقب قرار تعليقها للحد من التجمعات.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.