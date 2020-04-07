أحمد موسى: بيوت البغاء وراء انتشار كورونا في تركيا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن إصابات فيروس كورونا المعلنة في تركيا تمثل 1% من الأرقام الحقيقية كون تركيا تبيح بيوت البغاء التي ظلت مفتوحة، وأسفرت عن انتشار هائل للفيروس.وأكد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تركيا سجلت عشرات الآلاف من إصابات كورونا ولم تعلن عنها، متوقعا أن تحتل تركيا المرتبة الثانية أو الثالثة على مستوى العالم في إصابات كورونا.ووجه موسى رسالة للمواطنين، قائلًا: «نتمنى الالتزام خلال الأيام المقبلة لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا».وقال موسى: «الرئيس السيسي حذر من الشائعات وقال نريد أن نعيش أحرارا وهذا يعني أن نعيش بلا إخوان، نفسي نخلص من كورونا ونحارب الإخوان على الجرائم التي ارتكبوها خلال فترة مواجهة الفيروس عبر تشويه الدولة ونشر الشائعات حول عدد الإصابات، الجماعة الإرهابية ارتكبت جرائم أكثر مما قامت به منذ 30 يونيو».وأردف: «أتمنى أن يكون هناك حساب لكل عناصر الجماعة، مفيش حاجة اسمها إخواني موجود في شركة أو مؤسسة»، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة كورونا.وحذر موسى المواطنين الذين يستغلون أزمة كورونا لارتكاب مخالفات عقارية، قائلا: «رئيس الوزراء أصدر بيانا منذ أيام أكد فيه أن من يرتكب مخالفات في المباني مستغلا أزمة كورونا سيحال إلى القضاء العسكري، سيتم مواجهة المخالفات بقوة، البلد لن تعود إلى العشوائيات مرة أخرى».