الأنبا أنجيلوس يلقي عظة روحية عن عيد البشارة

ألقى الأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية، اليوم، عظة روحية «أونلاين» عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية بفيس بوك.وتحدث نيافته عن عيد البشارة التي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، في إطار دعم التواصل مع الأقباط عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.