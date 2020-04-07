فرنسا تسجل أكبر ارتفاع يومى فى وفيات كورونا بـ1417 حالة

أعلن مدير الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسية، جيروم سلمون، اليوم، عن تسجيل 1417 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع غير مسبوق للحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد.وقال مدير الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسية- في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء- أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 1417 حالة، ليصل الإجمالي إلى 10328 حالة.وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة عالميا التي تجاوزت، بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، حاجز الـ10 آلاف وفاة جراء الفيروس القاتل الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 81 ألف شخص في العالم.