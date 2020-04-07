الدكتور مينا ألبرت يشارك في تحدي التسبيح بـ«الرب لي راعي»

شارك الدكتور "مينا ألبرت" في حملة تحدي التسبيح، والتي أطلقها مرنمي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتشجيع الخدام على تقديم خدماتهم عبر خدمة البث المباشر "الأون لاين".وقام الدكتور"مينا ألبرت" بعزف وأداء ترنيمة "الرب لي راعي"، عبر آلة البيانو، وهي ترنيمة من تراث الكنيسة، وقام بأدائها العديد من الفرق الكنسية مثل فريق شباب الأنبا رويس.ويعتمد تحدي التسبيح على قيام أحد المرنمين بأداء ترنيمة ما، وترشيح عدد من المرنمين الآخرين لتأدية ترانيم من اختيارهم عبر خاصية الأون لاين كذلك.وكان المجمع المقدس للكنيسة قد منع إقامة الصلوات الطقسية لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل الجاري.