أحمد موسى: البقاء فى المنزل علاج سحرى لفيروس كورونا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة توفر كل الإجراءات الوقائية وتوزع الكمامات، لذا يجب على المواطنين القيام بما عليهم والالتزام بالمنازل خلال الأسبوعين القادمين، لأن البقاء في المنزل هو العلاج السحري للوقاية من كورونا.وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشاد برجال وزارة الداخلية خلال جولته لتفقد عناصر القوات المسلحة المخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث أكد ثقته في رجال الداخلية لتنفيذ قرار الحظر.وأكد أحمد موسى، أن رجال الداخلية حصلوا على دعم رئاسي كامل في حضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.وطالب موسى، المواطنين بالالتزام بالمنازل حتى نهاية أبريل الجاري، وذلك في إطار إجراءات الدولة المصرية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا.وتابع موسى، أن هناك اجتماعًا قبل شهر رمضان لتحديد كيف سيكون الحظر خلال أيام شهر رمضان، لافتا إلى أن هناك ترقبًا لبيان مجلس الوزراء حول قرار الحظر.وأكد أن الرئيس السيسي أول رئيس في العالم يستطيع تنظيم احتفالية وسط عدد من الحضور بهذه الإجراءات الاحترازية وبهذا النجاح.وأضاف أن الدولة تحارب الإرهاب وفيروس كورونا في نفس الوقت الذي تنفذ فيه المشروعات القومية.