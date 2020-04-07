ترامب يندد بتقرير جهة اتحادية أمريكية بشأن نقص موارد مواجهة كورونا بالمستشفيات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، المفتشة العامة لوزارة الصحة، بإعداد "ملف زائف" عن نقص موارد مكافحة فيروس كورونا بالمستشفيات الأمريكية.ولم يذكر ترامب، سببا لتشككه في تقرير المفتشة التي تمثل هيئة رقابية اتحادية.لكن نتائج تقريرها، أكدت ما يقوله حكام الولايات ورؤساء البلديات ومسئولو الصحة منذ أسابيع، أن المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، ليس لديها القدرة الكافية على التعامل مع زيادة عدد مرضى فيروس كورونا.وقال ترامب في تصريحات له إن لدى المفتشة العامة دوافع سياسية، متسائلا عن السبب في عدم تواصلها مع جنرالات الجيش أو مع نائب الرئيس أو غيرهم من المسؤولين قبل إعداد التقرير.