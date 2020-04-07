وزير المالية: إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية 6 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساندة القطاعات المتضررة من فيروس كورونا المستجد، دخلت حيز التنفيذ، لافتا إلى أن الحفاظ على العمالة وعدم التفريط فيها شرط للحصول على تسهيلات الدولة للقطاع الخاص.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه سيتم إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، لافتا إلى أن قطاع الطيران وبعض قطاعات الصناعة والسياحة تأثرت سلبا من أزمة كورونا.وقال "معيط" إنه تحدث مع عدد من رجال الأعمال، وأكدوا أنهم سيحافظون على العمالة، وأنهم وجدوا استجابة سريعة من الدولة لتعويض الخسائر.