إيبارشية ملوى تواصل إطلاق عظات روحية عبر البث المباشر
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:55 م
تريزة شنودةطباعة
تواصل إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إطلاق العظات الروحية عبر تقنية البث المباشر من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.
وبثت الإيبارشية اليوم عظة روحية للقس "موسى جرجس "كاهن كنيسة السيدة العذراء الصاغة بملوي، وذلك في إطار دعم التواصل مع الأقباط عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات.
وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة. شاهد
وبثت الإيبارشية اليوم عظة روحية للقس "موسى جرجس "كاهن كنيسة السيدة العذراء الصاغة بملوي، وذلك في إطار دعم التواصل مع الأقباط عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات.
وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة. شاهد