65 وفاة بكورونا في إسرائيل.. وارتفاع الإصابات لـ9248

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 9248، و65 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بدء عزل كافة المستوطنات بدءا من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الجمعة المقبل في ظل تفشي كورونا في الداخل، وعدم التزام الإسرائيليين، خاصة طائفة الحريديم، بتعليمات حظر التجوال ومنع التجمعات.وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، إنه تقرر عزل المدن وحظر الحركة بينهما في محاولة للسيطرة على تفشي كورونا، موضحا أن حكومته تدرس تمديد قرار العزل لما بعد الجمعة المقبلة.ويعاني الاحتلال الإسرائيلي من نقص المعدات الطبية اللازمة لإسعاف الحالات المصابة بكورونا، خاصة أجهزة التنفس الاصطناعي، ما دفعها إلى التواصل مع عدة دول لاستيراد تلك الأجهزة منها.وفشلت تل أبيب في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين والعديد من دول أوروبا، بشأن استيراد أجهزة التنفس.