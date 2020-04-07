التضامن: صرف 4 مليارات ونصف من معاشات شهر أبريل

كما أكدت انتظام عمليات الصرف فى ختام الأسبوع الأول من شهر أبريل، حيث انتهت الوزارة من صرف معاشات الشريحتين الأولى والثانية لمن يقل معاشه عن 2000 جنيها، فقد بلغ إجمالى حركات الصرف حتى نهاية اليوم الثلاثاء 4.228 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية تقارب 4.459 مليار جنيها.وأضافت ان عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 522 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 567 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM) الصرف الآلى 1.396 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.395 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.310 مليون حالة صرف من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.525 مليار جنيه، فى حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.