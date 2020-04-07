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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع وفيات كورونا فى العراق إلى 65

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:47 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 65 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان.

وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت اليوم، أن مجموع الإصابات في العراق لهذا اليوم بلغ 91 إصابة سجلت 44 منها في محافظة النجف، وبذلك بلغ عدد الإصابات في عموم العراق 1122، فيما بلغ مجموع الوفيات 65 حالة، ومجموع حالات الشفاء 373 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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