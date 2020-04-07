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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رجائى عطية: آمل أن نسهم معًا فى حل قضايا أمتنا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:46 م
رجائي عطية
رجائي عطية
الحسين عبيد و محمد جعفر
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وجه رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جزيل شكره وعميق امتنانه لنقباء المحامين العرب، والأمين العام للاتحاد، على ما تلقاه من تهاني كريمة مست شغاف قلبه وأشعرته بالوشيجة التي تربط بينهم.

وأكد "عطية"، في رسالة مصورة له، اليوم الثلاثاء: "ذلك أعطاني الأمل في أننا معا سوف ننجح ونعطي روحا وثابة لهذا الاتحاد ليسهم إسهاما واجبا وعريضا في قضايا أمتنا العربية ولنستعيد وحدتنا ولنتأزر معا في كل قضايانا القومية".

وتابع: "ليمثل الاتحاد شعلة أمل وضاءة تهدي الأمة العربية إلى طريقها وتسهم في حل قضاياها، وبث بذور الأمل للجيل الحاضر والأجيال القادمة، وأنا أتطلع قريبا للالتقاء بكم وهذا يسعدني ويشرفني كثيرا".

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