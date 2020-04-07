تاجر يضع أول «سبيل تعقيم» لمواجهة كورونا فى بورسعيد (صور)

وضع تاجر بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أول "سبيل للتعقيم" بالمحافظة، وذلك أمام محله بشارع الشعراوي في مدينة بورفؤاد، لكي يستخدمه المارة بالشارع وسكان المنطقة لتطهير أيديهم بالمجان للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.ويتكون "سبيل التعقيم" من "برميل" فارغ، جرى وضع بداخله حوض للغسيل، وتوصيله بصنبور وماسورتين إحداهما لتوصيل المياه إليه والثانية لصرفها، ووضع بمحيطه قطعة من النجيل الصناعي تعلوها علبة من الصابون السائل المطهر.من جانبه، أشار الحاج عمرو شعبان، صاحب فكرة السبيل، وصاحب إحدى شركات توريد مواد البناء وأوناش لرفع وإنزال الأثاث، إلى أن "سبيل التعقيم" كانت بدايته رغبته في حماية العمال والسائقين في محلاته من فيروس (كورونا)، حفاظا عليهم وعلى صحتهم وصحة زبائنه، ومع ارتفاع أسعار المطهرات، قرر توسيع وتطوير فكرته لتستوعب أهل المنطقة والمارة بالشارع، وذلك لتوفير مطهرات بالمجان لهم لتطهير وغسيل أيديهم ووجوههم لحمايتهم من الفيروس.وأكد أنه تواصل معه العديد من الشباب ممن استفسروا عن تكلفة وكيفية عمل السبيل، لتطبيقه في شوارعهم وأمام محلاتهم، معربا عن سعادته بردود الفعل التي كانت مفاجأة بالنسبة له على مواقع التواصل الاجتماعي.