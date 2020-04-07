حملات تعقيم وتطهير بشوارع حدائق أكتوبر

أعلن المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تنفيذ حملات تطهير وتعقيم بالمدينة، وشملت الحملة تطهير الشوارع ومداخل العمارات والمباني الخدمية بمناطق ابني بيتك ومشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلفة المدينة، موضحا أنه جاري التعقيم بشكل مستمر تباعًا لجميع المناطق السكنية بالمدينة.وعلى صعيد آخر شن "رئيس الجهاز" حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق المدينة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع وحدة سكنية مخالفة للنشاط، حيث تم استخدامها مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأوضح أن الحملة قامت بالتنسيق مع إدارة التنمية والأحياء وأمن الجهاز وشرطة المدينة، في إطار المحافظة على المظهر الحضاري للمدينة وتطبيق القانون بكل حسم.