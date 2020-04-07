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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملات تعقيم وتطهير بشوارع حدائق أكتوبر

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:03 م
حملات تعقيم وتطهير
حملات تعقيم وتطهير
علا العلاف
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أعلن المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تنفيذ حملات تطهير وتعقيم بالمدينة، وشملت الحملة تطهير الشوارع ومداخل العمارات والمباني الخدمية بمناطق ابني بيتك ومشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلفة المدينة، موضحا أنه جاري التعقيم بشكل مستمر تباعًا لجميع المناطق السكنية بالمدينة.

وعلى صعيد آخر شن "رئيس الجهاز" حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق المدينة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع وحدة سكنية مخالفة للنشاط، حيث تم استخدامها مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن الحملة قامت بالتنسيق مع إدارة التنمية والأحياء وأمن الجهاز وشرطة المدينة، في إطار المحافظة على المظهر الحضاري للمدينة وتطبيق القانون بكل حسم.

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