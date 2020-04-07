«فرحين في الرجاء».. رسالة البابا تواضروس للأقباط اليوم
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:02 م
تريزة شنودةطباعة
وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، رسالة للأقباط بعنوان "فرحين في الرجاء "، عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وناقش البابا تواضروس ضرورة الرجاء في حياة الإنسان، مؤكدًا أن من يفقدون الرجاء بحياتهم يتبع ذلك فقدان كل شئ، ويواصل قداسته على توجيهه رسالة يومية للأقباط في إطار دعم التواصل معهم.
وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة. شاهد
وناقش البابا تواضروس ضرورة الرجاء في حياة الإنسان، مؤكدًا أن من يفقدون الرجاء بحياتهم يتبع ذلك فقدان كل شئ، ويواصل قداسته على توجيهه رسالة يومية للأقباط في إطار دعم التواصل معهم.
وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة. شاهد