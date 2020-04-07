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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة التجارة تكشف تفاصيل مبادرة دعم المشروعات المتضررة من كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:56 م
نيفين جامع
نيفين جامع
سناء إسماعيل
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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم تأجيل الأقساط المستحقة على المشروعات الصغيرة لمدة 3 أشهر بدون فوائد أو عوائد تأخير أو غرامات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تخصيص قرض لمدة عام كحد أقصى مليون جنيه للقطاع الصناعي مع وجود فترة سماح 3 أشهر، مشيرة إلى أن القرض للمشروعات الخدمية 500 ألف جنيه، وذلك لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة المتضررة جراء أزمة كورونا.

وتابعت أن الأوراق المطلوبة للحصول على القرض بسيطة وغير معقدة، مشددة على أهمية أن يقدم الشخص المتقدم للحصول على قرض حصر بعدد العمالة الموجودة لديه والرواتب التي يتقاضونها.

ولفتت إلى أنها حريصة على دعم كل صاحب منشاة أو مؤسسة أو مصنع حتى يكون حريص على العمالة الموجودة لديهم.

وأكدت أن هناك تعليمات بالانتهاء من دراسة طلبات القروض في حد أقصى 3 أيام، مشيرة إلى أن صرف على حساب العملاء في البنوك، أو من مقر الجهاز.

وأردفت أن الرئيس السيسي وجه بتوفير السيولة للمصدريين وصرف كل المستحقات التي لا تزيد عن 5 ملايين جنيه، ومن يزيد عن هذا المبلغ يتم صرف 30% منه.

وأوضحت أن بعض المصانع طلبوا العمل بنظام الـ 3 ورديات بدلا من 2 وذلك لتخفيف عدد العمالة في الوردية الواحدة من أجل إتباع الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الدولة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

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