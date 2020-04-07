أحمد موسى: الدول تتصارع بسبب الكمامات.. والسيسى يوجه بتوزيعها مجانًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إننا رأينا جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفقد عناصر القوات المسلحة المخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ورأينا مشهدًا يحدث لأول مرة في مصر وهو ارتداء جميع الحاضرين كمامات ويجلسون على مسافات متباعدة، وعدد الحضور كان محدودًا.وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإجراءات المعمول بها رهيبة، وجميع الأماكن معقمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأكد أحمد موسى، أنه كان هناك انضباط والتزام كامل من قبل جميع الحاضرين للحفاظ على الصحة العامة.وأردف موسى: «الدموع نزلت من عيني وأنا داخل على القاعة من الالتزام والانضباط»، مردفا أنه كان يقضي خدمته كضابط احتياطي في هذا المكان بشرق القاهرة، ولم يذهب إليه منذ سنوات.وأوضح موسى، «أن الدول في الخارج تحارب بعض عشان الكمامات وعندنا الرئيس وجه القوات المسلحة بتوزيعها مجانا على المواطنين في القطارات والمترو».