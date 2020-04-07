فى اليوم العالمى للصحة.. الأزهر يعلن عن تقديره لكل الطواقم الطبية

يحتفي العالم في السابع من أبريل من كل عام باليوم العالمي للصحة، الذي تم تخصيصه لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت بدورها أن موضوع احتفال هذا العام هو "عمل كادر التمريض".وبهذه المناسبة، يعرب الأزهر الشريف عن خالص امتنانه وتقديره لكافة العاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية، والأطباء، وطواقم التمريض، وذلك لما يبذلونه من جهود وتضحيات، معرضين أنفسهم للمخاطر، من أجل الحفاظ على سلامة البشرية جمعاء.ويعلن الأزهر عن تضامنه مع كافة الطواقم الصحية، ويؤكد دعمه للدور الحيوي الذي يقومون به في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيًا كافة الدول والمنظمات لدعمهم لإنقاذ البشرية من مخاطر هذا الوباء.