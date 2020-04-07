حملة تطوعية لتعقيم شوارع ومحال شبرا (صور)

شاركت مجموعة من شباب منطقة شبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية، في مبادرة تطوعية؛ لتعقيم شوارع المنطقة والمنازل خاصة وأن المنطقة تتمتع بكثافة سكانية عالية، دون مقابل وبالجهود الذاتية؛ حرصًا منهم على سلامة السكان ولمُواجهة فيروس كورونا المستجد.وانتشر الشباب في معظم البيوت والشوارع خاصة التي تتميز بضيق مساحتها وكثافة سكانها، وعدد من المحال المفتوح منها والمغلق بالجهود الذاتية دون مقابل.وأكد أحد الشباب المتطوعين أن تطوعهم جاء منذ فرض حظر التجوال، خاصة وأن منطقة شبرا الخيمة تتميز بوجود العديد من السكان كما أنهم ليس لديهم فكرة كبيرة عن التعقيم وكيفية التطهير.وتابع أن حملتهم مستمرة لحين الإعلان عن أن مصر خالية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنهم يجوبون الحواري الضيقة، والمحال بمختلف مجالاتها، كما أنهم يقومون بتعقيم المواصلات العامة للحفاظ على سلامة المواطنين في كافة الأماكن.