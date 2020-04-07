متى يبدأ صيام النصف من شعبان؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، حول موعد صيام النصف من شعبان، حيث اختلط الأمر على البعض.وقالت «الإفتاء» إن ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب اليوم حتى فجر غد الأربعاء، مناشدة المسلمين بالإكثار من الدعاء والاستغفار والصلاة على الحبيب فهي ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة قيل أن الدعاء فيها مستجاب.وأوضحت الإفتاء من خلال منشورها، أن من أراد صيام النصف من شعبان فالصيام غدًا الأربعاء ٨ أبريل.واستشهدت بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا...؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجه.