رجال الأعمال: قرارات الرئيس جاءت في وقت هام وأعطتنا دفعة معنوية

قال المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقت هامة للغاية وأعطت الجميع كقطاع خاص ورجال أعمال ومواطنين دفعه معنوية هائلة لنتجاوز معا الفترة الصعبة التي يعيشها العالم بسبب ازمة كورونا وتبعاتها المختلفة.وأشاد "جنيدي" بالقرارات والاجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي وتوجهاته للحكومة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا علي الاقتصاد والمواطنين والقطاع الخاص.وأشار أنه علي مستوي جمعية رجال الأعمال المصريين نتابع خطوة بخطوة أهمية قرارات الدولة في مواجهة الازمة ويحث كافة التطور الذي تحدث في هذا الأمر داخل مصر وجميعا ثقة بالرئيس السيسي في الوقوف مع القطاع الخاص والمواطنين ودعمه للصناعة الوطنية والسياحة وكافة الأنشطة الاقتصادية للعبور من تلك المرحلة الصعبة والاستثنائية.واكد أن حزمة القرارات الحكومية تعكس أن مصر في الاتجاه الإيجابي والصحيح لتجاوز التحديات الراهنة وجميعا كقطاع خاص كلنا ثقة بالرئيس السيسي وقدرته علي إدارة هذه الأزمة الصعبة وتفهم الحكومة لمتطلبات المرحلة.واشار «جنيدي» لأهمية إعادة النظر في الحظر الجزئي المفروض مع تكثيف دور الإعلام بمخاطر هذا الوباء وعدم التهاون او الاستخفاف به والاجراءات الاحترازية لمنع انتشاره مع التأكيد علي عدم النزول الي الشوارع إلا للضرورة وكذلك من أجل العمل في القطاعات أن الأعمال التي لا يمكن القيام بها من المنزل.وقال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، بشكل عام أري ان الدولة المصرية ماضية في طريقها الصحيح لتجاوز هذه المحنة كما أري ضرورة لاعادة النظر باستمرار في بعض القرارات التي صدرت وقت الأزمة ولا تتناسب مع المستجدات الراهنة.ووجه «جنيدي» الدعوة لجميع للشركات لعدم الإتجاه الي تخفيض الرواتب الأساسية للموظفين والعاملين أو اللجوء إلي خفض أعداد العمالة لنتحمل معا الأوضاع الصعبة واعطاء الأولوية للحفاظ علي العمالة المصرية.واكد علي أهمية أخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والمواطنين من هذا الوباء بمنتهي الجدية بإلزام الشركات بالإجراءات المتبعة لحماية اطقم العمل والتباعد الاجتماعي بين الموظفين داخل مواقع العمل ومن خلال الاعتماد علي الوظائف التي يمكن تنفيذها من المنزل وعقد كافة الاجتماعات والمؤتمرات الهامة بتقنية الفيديو كونفرانس وغيرها من الاحتياطات والتدابير الوقائية والمجتمعية.وشدد علي أهمية استمرار غلق إمكان التجمعات مثل المقاهي والمطاعم والحفلات وإعادة النظر في بعض القرارات التي تحد من تكدس المواطنين في البنوك والمواصلات مثل زيادة ساعات العمل بالبنوك.