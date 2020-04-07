بومبيو يكشف عن حوارات مع بغداد لحسم الوجود العسكرى فى العراق

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عن حوارات مع الحكومة العراقية لحسم الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم بحث كل القضايا الاستراتيجية في الحوار مع الحكومة العراقية، ومنها مستقبل الوجود العسكري للقوات الأمريكية العاملة هناك.وأوضح أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء يخدم مصلحة الشعب العراقي".وأضافأ ن "واشنطن اقترحت إجراء حوار مع حكومة بغداد في منتصف يونيو المقبل، في ظل تفشي وباء كورونا"، مؤكدا أنه "لا يجب أن يؤدي فيروس كورونا إلى الحد من قدرتنا على محاربة تنظيم داعش في العراق".وأشار الوزير الأمريكي إلى أن بلاده تسعى لأن تستمر علاقاتها الجيدة مع العراق.وتسلمت القوات العراقية، في شهر مارس الماضي، بشكل رسمي قاعدة "القائم" العسكرية على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها، كذلك أعلنت قوات التحالف الدولي خلال الشهر ذاته، عن سحب جنودها من قاعدة "القيارة" الجوية جنوبي الموصل وتسليمها إلى القوات العراقية.