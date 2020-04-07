رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الحماية الآن.. بدء تنفيذ تكليفات الرئيس بدعم المتضررين من «كورونا»

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:48 م
الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط،
حسن كامل - راندا التونى
طباعة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد دخلت حيز التنفيذ، بما يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها، وتوفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، على النحو الذى يساعد فى استمرار الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، بمجرد استقرار الأوضاع، خاصة أوضاع الاقتصاد العالمى.
وأضاف الوزير، فى بيان، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فقد انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع تداعيات الفيروس، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذى يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح أن مشروع القانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء، لافتًا إلى أن مشروع القانون اتبع منهجية مرنة لمواجهة الحدث الاستثنائى الذى تتعرض له هذه القطاعات، سواءً من حيث تحديد القطاعات أو حجم الضرر اللازم للتدخل.
واشترط القانون لاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بالقطاعات المتضررة بكل أو بعض أحكام المشروع المعروض عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات «كورونا»، وذلك لتحقيق أهداف الدولة فى الحفاظ على العمالة بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية.
وذكر الوزير أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تأجيل سداد بعض أو كل ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات الفيروس التى يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أنه لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط، استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، لافتًا إلى أنه يجرى أيضًا تدبير قرض مساند لقطاع الطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين مع تحمل وزارة المالية جزءًا من الأعباء المالية عن هذا القطاع لدعمه فى ظل الظروف الحالية.
وذكر أنه يجوز لمجلس الوزراء أيضًا، مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما لا تدخل فترات المد فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
كما يجوز لمجلس الوزراء تقسيط أو مد آجال تقسيط الضريبة على الدخل على الممولين أو المسجلين بهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يستحق على فترات التقسيط أو المد مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
ويجوز لمجلس الوزراء، تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر دون فوائد، إضافة إلى تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر دون فوائد.
وقال إنه سيتم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مد تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى ٣٠ يونيه المقبل، ويكون سداد الضريبة المستحقة على ثلاثة أقساط، بحيث يتم دفع الثلث الأول حتى آخر أبريل، والثلث الثانى حتى آخر مايو، والباقى حتى نهاية يونيه مع تقديم الإقرارات الضريبية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليًا بتمويل سداد منحة الـ٥٠٠ جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
وأشار الوزير إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر دون حساب مبالغ إضافية، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فیروس کورونا.
وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة سداد ٣٠٪ من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لايقل عن ٥ ملايين جنيه لكل مصدر، قبل نهاية العام المالى الحالى.

موضوعات متعلقة

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

قائمة مسلسلات رمضان 2020 والقنوات العارضة لها

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

«الصحة العالمية» تنهى الجدل حول انحسار «كورونا» في الصيف

الصور

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول مصابى كورونا فى مصر

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

أول صور من داخل المستشفيات الميدانية للقوات المسلحة لمواجهة كورونا

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

جمعية ألمانية: فيروس كورونا يمكن أن يهاجم المخ

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

منوعات

«واتساب» تحد من إمكانات تشارك الرسائل لمكافحة الأخبار الكاذبة

سها الشرقاوي تكتب: التبرع.. إلزامي مش اختياري!

موعد آذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 7-4-2020 في محافظات مصر

«كايرو فستيفال سيتي مول» تحتفل بيوم اليتيم على طريقتها.. وتشجع الأطباء في انحاء الجمهورية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سيدة النساء: فى ذكرى رحيل روز اليوسف.. سر الأم التى أنجبت إحسان عبدالقدوس
ماجد حبته
طائرات العناية المركزة
نرمين يسر
«The platform».. الغريزة قد تقود إلى الإثم
ماجد حبته
العالقون فى قطر.. كيف علِقوا؟!
المزيد

الثقافة

هيثم والي: تأثير كورونا سيكون مباشرًا على الأدب

«الضحّاك» و«صقر إسبارطة» جديد العربية للعلوم

إتاحة سلسلة «المختصرات التراثية» عبر بوابة «الثقافة» مجانًا (صور)

إسلام البحيري: السيسي رئيس استثنائي في تاريخ مصر